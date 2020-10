Stiri pe aceeasi tema

- Explozie de infectari cu coronavirus in Ucraina. Autoritatile din tara vecina au raportat, miercuri, 77 de decese si un record de 4 753 de cazuri noi, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei.Presa locala scrie ca in unele orase situatia e alarmanta.

- Pandemia covid-19 se apropie de un milion de morti, relateaza AFP, care prezinta bilanturi, masuri si fapte marcante legate de noul coronavirus in lume, anunța news.ro.DOUA MILIOANE DE MORTI? In contextul in care bilantul victimelor pandemia se apropie de un milion de morti din cauza…

- Alte 650 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 cazuri sint de import (Ucraina-3, Monaco-2, Portugalia-2, Cehia-1, Turcia-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 47 446 cazuri. Total teste efectuate…

- Republica Ceha a raportat cea mai mare creștere a noilor imbolnaviri cu coronavirus, cu 1.541 de cazuri. Este a treia zi la rand cand țara inregistreaza o creșterea masiva a numarului de infectari și a cincea zi consecutiva cu peste 1.000 de infecții. Țara a raportat 94 de cazuri la 100.000 de locuitori…

- Record de noi cazuri de COVID-19 in Europa, inclusiv in țari din zona noastra. In ultimele 24 de ore, in Ungaria au fost depistate 718 persoane infectate cu noul virus, iar Cehia a inregistrat un numar record de imbolnaviri - 1.382, cele mai multe de la inceputul pandemiei.

- Ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat ca guvernul va impune de joi obligativitatea de a purta masa in interior pe intreg teritoriul tarii. Numarul de infectari in Cehia, pentru o zi, a ajuns la un nivel record, de 1.164, potrivit Agerpres. „Am convenit cu expertii ca vom introduce obligativitatea…

- Restricții noi in Italia, dupa creșterea cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Potrivit Ministerului italian al Sanatații, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 642 de cazuri noi de COVID-19, in creștere fața de raportarea anterioara. Cel mai mare numar inregistrat, in 24 de ore, incepand…

- Ministerul italian al Sanatatii a comunicat, marti dupa-amiaza, ca bilantul epidemic este de 34.984 de morti, iar numarul total al cazurilor de infectare cu noul coronavirus raportate pana acum a ajuns la 24...