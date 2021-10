79.559 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, la nivel national, in ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Cu prima doza s-au imunizat aproape 44.000 de oameni. Numarul este in creștere accentuata fața de ziua precedenta, cand 68.749 de persoane s-au vaccinat anti-COVID-19. Potrivit datelor transmise de autoritați, mai mult de jumatate dintre cei imunizati in ultimele 24 de ore sunt la prima doza. Astfel, in ultimele 24 de ore, 43.952 de persoane au facut prima doza, 8.435 au primit rapelul, iar 27.172…