- Scadere surpriza Scadere surpriza pe piața imobiliara: tranzacțiile cu unitați individuale incheiate in luna mai anul acesta au scazut cu 15% fața de mai 2023 și au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii patru ani, potrivit datelor Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI), analizate…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) va introduce in circulație miercuri o moneda de argint care sa comemoreze un secol de la prima performanța olimpica a Romaniei. BNR a lansat moneda de argint pentru a celebra 100 de ani de la prima medalie Incepand cu data de 5 iunie 2024, Banca Naționala a Romaniei…

- Aproape 7.500 de companii mici și foarte mici, cu cel mult 50 de angajați, au scos in piața mai mult de 50.000 de joburi de la inceputul anului și pana acum. Raportat la cele 120.000 de joburi postate de toți angajatorii, numarul reprezinta aproape jumatate din pozițiile deschise pentru candidați. In…

- Un numar de 22.443 cetațeni ucraineni, refugiați in Romania, s-au inregistrat in evidențele agențiilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM), in cautare de serviciu, in ultimele patru luni. Cei mai mulți ucraineni refugiați sunt inregistrați in Constanța (5.536),…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 15% in primul trimestru din acest an, pana la 12.279, fata de 10.709 in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) și citate de Agerpres. Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate…

- N.Dumitrescu Ultimele date statistice, respectiv cele de la sfașitul lunii aprilie a.c., au aratat care a fost nivelul de salarizare din Prahova in luna februarie 2024, pe diverse domenii. Concret, castigul salarial mediu net din judetul Prahova, la sfarșitul lunii februarie a.c., a fost de 4.646 lei/salariat,…

- Peste 1.400 de refugiati ucraineni sunt in evidentele AJOFM Brasov . De la inceputul conflictului armat din Ucraina și pana in prezent, in evidentele AJOFM Brasov, au fost inregistrati 1.443 de refugiati ucraineni. Aproape 3000 de cetațeni ucraineni și-au gasit locuri de munca in Romania, conform datelor…

- Pe 17 aprilie, Banca Naționala va introduce in circulație numismatica trei monede distincte: una din aur, una din argint și una din tombac cuprat, avand ca tema celebrarea a 200 de ani de la nașterea lui Avram Iancu. Tirajul maxim aprobat pentru fiecare tip de moneda este specificat astfel: 1.000 de…