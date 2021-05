Peste 77 de tone de deşeuri fără documente complete, depistate în Vama Giurgiu Peste 77 de tone de deseuri transportate de soferi bulgari fara a avea documente conform legii au fost depistate de politistii de frontiera, in aceasta saptamana, la intrarea in Romania prin PTF Giurgiu-Ruse.



Potrivit unui comunicat transmis, sambata, de Politia de Frontiera, deseurile au fost depistate in patru automarfare conduse soferi bulgari, cu varste cuprinse intre 26 si 44 de ani.



"Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, deseuri care proveneau din diferite materiale. Existand unele suspiciuni cu privire la legalitatea transporturilor sus-mentionate,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

