Peste 76.000 de persoane au semnat o petitie pe platforma Change.org in care cer ca omul cel mai bogat al Planetei, Jeff Bezos, care in iunie va calatori in spatiu, sa ramana acolo pentru totdeauna, relateaza marti agentia EFE. ''Nu-i permiteti lui Jeff Bezos sa revina pe Pamant'' - este titlul petitiei initiate cu doua saptamani in urma de Ric G., care-si propune sa stranga 150.000 de semnaturi si sa o plaseze printre cele mai populare petitii de pe Change.org. Unii dintre semnatari, printre ei si fosti angajati ai companiei Amazon, au postat comentarii nu tocmai favorabile miliardarului…