- Date statistice COVID-19 din 13.07.2022: – Total persoane confirmate: 54213 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 46 – Total persoane vindecate: 52745 – Total decese: 1290 – Decese in ultimele 24 h: 0 – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 475601 – Total teste PCR: 359699 – Total teste rapide: 115902…

- Aproape 15.000 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost inregistrate saptamana trecuta, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. El a precizat ca in ultimele trei saptamani a existat o dublare saptamanala a numarului de infectari, iar creșterea ar mai putea dura 4 - 5 saptamani.

- Președintele Iohannis admite ca exista un nou val de infectari cu COVID-19: Ce spune despre situație și forma virusului Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, 5 iulie, ca este suparator ca exista un nou val de infectari cu noul coronavirus, aratand ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Alexandru…

- In intervalul 27 iunie – 3 iulie 2022 au fost inregistrate 7.726 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). 1.307 dintre cazurile noi din ultima saptamana sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare. Cu o saptamana…

- In perioada 20-26 iunie, in Republica Moldova au fost depistate 465 cazuri noi de Covid, cu 214 mai multe decit saptamina precedenta. In acest sens, ministra Sanatații a declarat ca in ultima saptamina s-a inregistrat o creștere a numarului de cazuri cu 85%. „Avem o creștere in ultima saptamina și este…

- Germania se confrunta cu un nou val de Covid-19, a anunțat ministrul german al Sanatații, care a indemnat persoanele vulnerabile, sa-și faca și a 4-a doza de vaccin, transmite France Press.

- Prof. univ. dr. Alexandru Rafila, ministrul Sanatații a participat marți, 14 iunie 2022, la Consiliul ministerial EPSCO – Sectiunea sanatate, care se desfașoara la Luxemburg. Miniștrii sanatații ai statelor membre UE s-au reunit marți, la Luxemburg, pentru a dezbate in Consiliul EPSCO, datele medicale…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 812 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 427 mai mult fața de ziua anterioara, anunța, marți, Ministerul Sanatații. Au fost raportate 15 decese, din care unul anterior ultimei zile de monitoriza