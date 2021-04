Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, duminica, ca in ultimele 24 de ore s-au vaccinat aproape 72.000 de persoane, fiind inregistrate 68 de reactii adverse. Potrivit CNCAV, 71.922 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 52.000 de persoane si s-au inregistrat 198 de reactii adverse. Alte 90 de reactii adverse sunt in curs de investigare. Potrivit…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-Covid-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost imunizate peste 43.000 de persoane si s-au inregistrat 110 reactii adverse. Potrivit CNCAV, 43.738 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, dintre care 29.289…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat vineri ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 19.125 de persoane și au fost raportate 115 reacții adverse. Astfel, au fost vaccinate cu prima doza 17.707 de persoane, iar cu a doua 1.418. 7.841…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca in ultimele 24 de ore 39.820 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19. Dintre cele 39.820 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 18.824 au primit prima doza de vaccin (7.538 – Pfizer,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-Covid-19 (CNCAV) anunta ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 40.000 de persoane si s-au raportat 266 de reactii adverse. Totodata, alte opt reactii sunt in curs de investigare, scrie news.ro . Potrivit CNCAV, un numar…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-Covid-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni, anunta news.ro . Potrivit CNCAV, in ultimele 24…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni. In total, s-au inregistrat 50 de reactii…