- Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii, 2.756 de administrații locale din Romania au primit finanțare in valoare totala de 1.010.966.000 lei. De banii din Fondul de rezerva al Guvernului vor beneficia 2.514 comune, 194 de orașe și 48 de muncipii. Conform propunerii formulate de Ministerul…

- “Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei pune, de astazi, la dispozitia autoritatilor locale, platforma digitala https://investitii.mdlpa.ro/ , special creata pentru depunerea cererilor de finantare pentru proiectele de constructie si modernizare a drumurilor, a retelelor de apa…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a stabilit sumele ce vor fi alocate prin Programul ”Anghel Saligny”. Conform unui proiect de ordin al ministrului Dezvoltarii, vor fi alocaate cel putin 140 de milioane de lei pentru fiecare judet, de 4 milioane pentru fiecare comuna…

- ​Fiecare unitate administrativ-teritoriala va avea prealocata finantarea minima pentru cel putin un proiect eligibil, în limita sumei prevazute în normele metodologice de aplicare a OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", a anuntat…

- CARAS-SEVERIN – Este vorba despre cateva noi ordonante de urgenta, una introducand un program de investitii nou, alta continuand PNDL 2, din care autoritatile pot primi bani pe directii de finantare precise! Vineri, palatul prefectural a gazduit o prezentare facuta de secretarul de stat Andrei Ungur,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de guvern a fost dezbatut, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta care prevede o finantare suplimentara, in valoare totala de 3 miliarde de lei, de la Ministerul Dezvoltarii, pentru…