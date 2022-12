Stiri pe aceeasi tema

- Conducerile structurilor sportive din județul Mureș sunt rugate sa trimita catre Direcția Județeana pentru Sport (DJS) Mureș, pana la data de 13 decembrie 2022, la adresa de e-mail [email protected] sau prin poșta, la adresa strada Parc Sportiv Municipal, Sala Sporturilor din Targu Mureș, rezultatele…

- Elevii din 8 unitați de invațamant mureșene vor primi in acest an un suport alimentar constand intr-o masa calda sau intr-un pachet alimentar, in cazul in care masa calda nu poate fi asigurata. Pentru fiecare elev beneficiar se aloca 15 lei pe zi, iar programul se adreseaza copiilor care provin din…

- Peste 20.000 de liceeni din intreaga țara primesc și in acest an sprijin financiar prin programul "Bani de liceu". Ei primesc lunar 250 de lei, pe care ii pot cheltui cum doresc. In județul Mureș, 292 de elevi beneficiaza de acest sprijin a aratat Anca Turc, inspector școlar pentru invațamant profesional…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a organizat astazi Bursa Locurilor de Munca la Targu Mureș, Reghin, Sighișoara, Tarnaveni, Luduș și Sovata. Evenimentul s-a adresat in primul rand celor care au finalizat o forma de invațamant și inca nu s-au angajat, dar au participat și alte persoane…

- Ana Beatrice (www.b1tv.ro) Peste 2 milioane de romani beneficiaza de vouchere sociale in valoare de 250 lei in cadrul programului guvernamental „Sprijin pentru Romania”. Tichetele sunt destinate persoanelor nevoiase pentru a achizitiona produse alimentare și mese calde. Se pare ca mai multi romani care…

- Sunt considerate adevarate comori ale toamnei, iar din ele se obtin cele mai delicioase preparate. Vorbim despre macese, numai bine coapte in aceasta perioada si folosite de gospodine pentru gemuri. Locuitorii din Mures cunosc aceste avantaje, asa ca, in aceasta perioada unii dintre ei le culeg, iar…

- Motivele sunt legate de situația Liceului teologic romano-catolic din Tg. Mureș, caruia Inalta Curte de Casație și Justiție i-a anulat, in luna mai a acestui an, autorizația de funcționare. Decizia fostului inspector școlar general Illes Ildiko adjunct a fost facuta publica ieri și este argumentata…

- Jurnalista Laura Gal a publicat luni, 19 septembrie, pe portalul PRESShub, www.presshub.ro, un articol intitulat "10 oameni, ținuți ca sclavi la ferma din Bihor a unui agricultor bogat". Ancheta jurnalistica prezinta un caz descoperit intr-o ferma bihoreana, considerat de catre procurorii DIICOT ca…