Ne distrăm împreună de Paște! (P)

Vino cu cei mici în Atrium Mall, în perioada 11-13 aprilie, să ne pregătim împreună de Paște. Iepurașul și prietenii lui, îi așteaptă pe toți copiii... The post Ne distrăm împreună de Paște! (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]