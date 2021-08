Stiri pe aceeasi tema

- De la confirmarea pandemiei, circa zece mii de firme prahovene au formulat cereri ca sa primeasca ajutor de la stat. Dupa mai bine de un an de la confirmarea pandemiei, in Romania continua sa se adopte o serie de masuri specifice starii de alerta inca menținuta. Pe de o parte au devenit…

- Este de asteptat ca preturile chiriilor sa creasca in urmatorii ani in Romania, ca si in intreaga regiune a Europei Centrale si de Est, cei mai importanti doi factori fiind rata supraaglomerarii si cresterea preturilor imobilelor tranzactionate, se mentioneaza intr-o analiza publicata marti de o companie…

- Piața berii din Romania va atinge un nou nivel record, de 4,6 miliarde de lei, in 2021, arata o analiza KeysFin. Cifra de afaceri a producatorilor de bere din Romania a crescut in anul 2019 cu 5,2% fața de anul anterior și cu 51% comparativ cu anul 2010, atingand un nivel record de 4,5 miliarde…

- Valoarea pietei de servicii de corporate intelligence din Romania s-a apropiat de 10 milioane de euro in 2020, iar companiile multinationale din retail, investment, banking, productie, farmaceutica, IT, oil & gas, constructii, logistica, asigurari si telecom sunt principalii clienti ai serviciilor…

- Cifra de afaceri obtinuta la nivelul mediului de business a inregistrat in pandemie o scadere de aproximativ 1,7%, de la peste 1.518 miliarde de lei in anul 2019, la 1.492 de miliarde de lei in anul 2020, potrivit unui studiu realizat de Termene.ro, informeaza News.ro. ”Cifra de afaceri obtinuta…

- Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in anul 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei, releva o analiza realizata de platforma Termene.ro pe baza situatiilor financiare raportate de companiile din Romania.…

- Companiile din industria asigurarilor auto din Romania și-au ales membrii in Consiliul Director al BAAR - Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, una dintre cele mai importante asociații care...

- Ministrii de Finante ai tarilor G7 au ajuns la un acord privind taxarea multinationalelor. Acestia au stabilit un impozit minim la nivel mondial pentru companii de 15%. Analiștii economici explica ce impact va avea decizia in Romania, arata Mediafax. „Asistam astazi la un acord istoric G7…