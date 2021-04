Stiri pe aceeasi tema

- 79.634 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 60.667 au fost imunizate cu Pfizer, 8.803 cu Moderna și 10.164 cu AstraZeneca. De la debutul campaniei de vaccinare, 2.523.620 de persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri, 1.554.994 primind și rapelul.…

- La trei luni de la debutul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, Romania a depașit miercuri pragul de doua milioane de persoane vaccinate. „In aceasta dimineața, la ora 10.00, am depașit pragul de 2.000.000 de persoane vaccinate impotriva COVID-19”, a transmis CNCAV, potrivit Digi24. Din 27 decembrie…

- n ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar total de 1.259 vaccinuri (niciunul Moderna, 514 AstraZeneca, restul Pfizer). In cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 77 vaccinuri; in cadrul etapei a II a de vaccinare impotriva COVID-19,…

- In ultimele 24 de ore, s-au administrat, in Timiș, 1.098 vaccinuri (80 Moderna) ; (598 AstraZeneca). In cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 91 vaccinuri, iar in cadrul etapei a II a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-a administrat…

- Peste 1 milion de persoane s-au programat pe platforma informatica pentru a se vaccina impotriva COVID, conform informațiilor transmise vineri de catre Comitetul de coordonare a vaccinarii. Potrivit sursei citate, pana vineri, la ora 12.30, pe platforma informatica s-au programat 1.001.894 de persoane.…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 113 reacții adverse generale, 98 la serul Pfizer și 15 la cel de la Moderna. Pana acum au existat 2.149 de reacții adverse generale. Conform CNCAV, au fost administrate 961.652 de doze de vaccin Pfizer (incepand cu 27 decembrie 2020) si 47.769 de doze de vaccin…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.701 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 1.130 de vaccinuri, din care 1.071 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat 571 vaccinuri.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 786 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 27 vaccinuri și nicio doza de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-a administrat un numar…