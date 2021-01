Stiri pe aceeasi tema

- Peste 740.000 de romani s-au programat la vaccinare in etapa a doua. Cei mai mulți s-au programat pe platforma dedicata. Conform CNCAV, in perioada 15 ianuarie ora 15:00 pana vineri, 22 ianuarie, ora 9:00, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au programat 740.294 persoane…

- Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri ultimele modificari aduse campaniei de vaccinare precum și programul de recepționare a dozelor și vaccinare a populației, incepand cu a treia etapa. Șeful Executivului a transmis ca Guvernul este pregatit sa accelereze etapa a treia, daca vaccinurile sosesc la…

- In a doua etapa a campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19 au fost deschise 299 de centre de vaccinare cu 487 de fluxuri de vaccinare, a anunțat marți Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei, intr-o conferința de presa.

- Peste 17.000 de persoane din județul Iași s-au programat pentru etapa a doua a vaccinarii anti-Covid. Pana in prezent, peste 11.000 de cadre medicale de la unitațile medicale din Iași s-au vaccinat, informaza Mediafax. Prefectul județului Iași, Marian Grigoraș, a anunțat ca s-au ocupat 17.201…

- In perioada 15 ianuarie 2021, ora 15:00, pana duminica, 17 ianuarie, ora 11:00, pe platforma informatica s-au realizat 209.270 de programari pentru persoanele din etapa a doua de vaccinare.Astfel, 115.954 de adulți cu varsta peste 65 ani, 46.806 persoane cu boli cronice și 46.510 de angajați din domeniile…

- 50.000 de romani din etapa a doua s-au programat la vaccinare vineri, in prima ora in care a funcționat platforma, anunța coordonatorul strategiei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita. Valeriu...

- Peste 167 de mii de romani au fost vaccinați Astazi se incheie prima etapa de vaccinare. Peste 167 de mii de romani au fost vaccinați, pana acum, impotriva covid-19. Asta, in condițiile in care autoritațile se pregatesc sa vaccineze aproape 6 milioane de romani in cea de-a doua etapa, care incepe vineri.…

- Noul an vine cu vești bune pentru romani. Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 a anunțat cand va incepe cea de-a doua etapa de vaccinare, dar și cine va putea beneficia de serul mult așteptat. Potrivit medicului, persoanele cu urmatoarele boli cronice vor putea sa se vaccinee incepand…