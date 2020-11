Peste 700.000 de elevi nu au acces la lecțiile online, USR-PLUS face propuneri fanteziste In condițiile in care toți cei 2,8 milioane de elevi vor invața de luni doar pe internet, sistem la care un sfert dintre ei nu au acces, Dacian Cioloș a cerut luarea urgenta de masuri guvernamentale și a propus, in numele alianței pe care o reprezinta, o serie de masuri. Printre ele sunt și unele fanteziste, cum ar fi montarea de uși exterioare de acces la toate clasele de la parterul unitaților de invațamant. Intr-o conferința de presa susținuta duminica dimineața, copreședintele Alianței USR – PLUS a criticat faptul ca peste 700.000 de elevi, mai ales din comunitați dezavantajate, nu au acces… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

puterea.ro

