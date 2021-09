Stiri pe aceeasi tema

- O noua transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 737.100 doze, este adusa luni si marti in Romania, conform Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19. Potrivit sursei citate, vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca miercuri va ajunge in Romania o noua transa de vaccin produs de Pfizer BioNTech, fiind vorba de peste 400.000 de doze, potrivit News.ro. "O noua transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech,…

- Peste 13.000 de persoane vaccinate anti-Covid, in Romania, in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 8 reacții adverse Peste 13.000 de persoane vaccinate anti-Covid, in Romania, in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 8 reacții adverse In ultimele 24 de ore, numai 13.367 persoane au fost vaccinate anti-Covid,…

- Doar 13.367 persoane au fost vaccinate anti-COVID, cu prima doza sau rapel, in ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in creștere fata de joi, 16 septembrie, cand au fost vaccinate 11.189 de persoane.…

- Romania doneaza Republicii Moldova un nou lot de vaccin impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut de vicepresedintele Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV), Andrei Baciu, in cadrul unei conferințe de presa.

- Vaccinarea cu schema completa este eficienta și in randul grupelor de risc, susține Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, bazandu-se pe un studiu facut in Marea Britanie. Serviciul de Sanatate Publica din Marea Britanie a facut un studiu care a vizat…

- O noua transa de vaccin de la compania Pfizer BioNTech, care consta in 662.220 doze, ajunge luni pe aeroportul din Otopeni, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 intr-un comunicat transmis AGERPRES.

- Tulpina indiana Delta a virusului SARS-COV-2 a fost confirmata in 9 județe, unde au fost inregistrate pana acum 57 de cazuri. O persoana de 72 de ani, nevaccinata anti-COVID-19 a murit, au anunțat, miercuri, reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). …