- Peste 700.000 de persoane au decedat din cauza COVID-19 in Statele Unite de la inceputul pandemiei, potrivit bilantului raportat vineri de Universitatea Johns Hopkins, echivalentul populatiei capitalei Washington, transmite AFP. Acest prag sumbru reaminteste ca sute de americani continua sa moara zilnic…

- Bilant COVID-19 din 28 septembrie 2021, in Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca au fost inregistrate 11.049 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 28 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.210.810 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care…

- In ultimele 24 de ore a fost raportat cel mai mare numar de cazuri noi de COVID-19 de la inceputul pandemiei. Astfel, 11.049 de infectari au fost raportate de autoritați, recordul anterior fiind de 10.269 de cazuri, pe 18 noiembrie 2020. De asemenea, au murit 208 persoane infectate cu coronavirus, in…

- Covid-19 a ucis acum mai mulți americani decat gripa spaniola in 1918-19, potrivit datelor publicate luni, 20 septembrie, de Universitatea Johns Hopkins, care este referința in materie. Peste 675.700 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Statele Unite, potrivit ultimului raport al institutului.…

- Cați oameni au murit din cauza pandemiei covid-19? Raspunsul depinde atat de datele disponibile, cat și de modul in care definiți termenul „pentru ca”. Mulți oameni care mor in timp ce sunt infectați cu SARS-CoV-2 nu sunt niciodata testați pentru aceasta boala și nu introduc totalurile oficiale,…

- Mai mult de 4,5 milioane de decese asociate Covid-19 au fost inregistrate la nivel mondial de la inceputul pandemiei, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins, care a calculat ca numarul de infectii cu SARS-CoV-2 a depasit 217 milioane, informeaza News.ro. In ultimele 28 de zile,…

- Peste 4,5 milioane de decese asociate maladiei COVID-19 au fost inregistrate la nivel mondial de la inceputul pandemiei de coronavirus, potrivit unui bilant realizat de jurnalistii de la AFP pe baza informatiilor provenite din surse oficiale, luni, la ora 10:00 GMT. In total, 4.500.620 de…

- Milioane de chiriasi americani risca sa fie evacuati din locuinte, dupa expirarea sambata a unui moratoriu care interzice aceste expulzari, adoptat din cauza pandemiei covid-19, relateaza Reuters. In pofida unei interventii tarzii a presedintelui Joe Biden, in contextul unei raspandiri a variantei…