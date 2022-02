Peste 70.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania din 24 februarie pana in prezent, a anunțat, luni, Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. Conform acestuia, in ultimele 24 de ore au intrat in țara 16.248 de persoane din Ucraina, din care 10.566 sunt cetațeni ucraineni, iar din Republica Moldova au intrat in Romania […] The post Peste 70.000 de ucrainieni au intrat in Romania. Doar 373 au cerut și azil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .