Peste 70.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți în ultimele două luni pe frontul din Ucraina Mai mult de 70.000 de soldați ruși au fost probabil uciși sau raniți in mai și iunie, potrivit serviciilor de informații ale Ministerului britanic al Apararii. Creșterea numarului de raniți ruși se datoreaza deschiderii unui nou front la 10 iunie in regiunea Harkiv, in timp ce operațiunile ofensive au continuat in același ritm in celelalte […] The post Peste 70.000 de soldați ruși au fost uciși sau raniți in ultimele doua luni pe frontul din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un general rus, martor cheie intr-unul din cele mai mari scandaluri de corupție din armata rusa, a murit „subit”, in circumstanțe misterioase, la varsta de 61 de ani, conform The Sun. Generalul rus Magomed Khandayev era șeful Direcției de expertiza de stat a Ministerului rus al Apararii și a lucrat…

- Doi cetațeni ai Republicii Moldova au fost reținuți de forțele de ordine franceze la Paris, fiind banuiți ca, in noaptea de 19 spre 20 iunie, ar fi aplicat șase graffiti-uri cu sicrie pe fațada sediului cotidianului „Le Figaro”, cu referire la razboiul din Ucraina, potrivit presei franceze, citate de…

- Un preot a sugerat, In cadrul unei emisiuni cu teme religioase difuzate de un post tv din Rusia, ca soldații care lupta impotriva ucrainenilor nu pot fi uciși.Mai mult, el a susținut ca are dovezi ca pe front au loc tot felul de ”minuni”. Una dintre ele ar fi insa ca a vazut un video […] The post Declarații…

- O drona a serviciului de informatii al Apararii (GUR) din Ucraina a atacat duminica un radar de detectare a tintelor cu raza lunga de actiune „Voronej M”, situata in Orsk, in regiunea Orenburg din Federatia Rusa, la peste 1.800 de kilometri de Ucraina, ceea ce reprezinta un nou record de distanta. „O…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania nu va trimite combatanti in Ucraina. ”Romania nu va trimite combatanti in Ucraina, este simpla discutia si cred ca cu asta s-a si terminat”, a spus Iohannis. Președintele a precizat, totodata, ca o decizie privind cedarea unei baterii Patriot…

- Marea Britanie estimeaza ca aproximativ 450.000 de militari ruși au fost uciși sau raniți, iar alți zeci de mii au dezertat in cei doi ani și doua luni de razboi, a declarat ministrul britanic pentru forțele armate Leo Docherty, citat de UK Defence Journal. Acest raport include doar numarul victimelor…

- Ucraina a cheltuit 4 miliarde de dolari pentru achizitionarea de armament, in incercarea de a compensa deficitul de arme si munitii cauzat de intarzierile in trimiterea asistentei militare din partea aliatilor sai, a anuntat ministrul de Finante ucrainean, Serghei Marcenko. „La inceputul anului 2024,…

- Fostul comandant al Comandamentului Forțelor Intrunite din Marea Britanie a avertizat ca Ucraina s-ar putea confrunta cu o infrangere din partea Rusiei in 2024. Generalul Sir Richard Barrons a declarat pentru BBC ca exista un „risc serios” ca Ucraina sa piarda razboiul in acest an. Motivul, spune el,…