- Fostul președinte al SUA, Barack Obama, sarbatorește astazi Ziua Președintelui in Hawaii, alaturi de familia sa, in timp ce intreaga lume este speriata de razboiul pe care Putin l-a pornit impotriva Ucrainei.

- Rusia a invadat in aceasta dimineața Ucraina, țara in care a fost declarata stare de razboi. Mai multe orașe din Ucraina au fost afectate de rachetele trimise in aceasta dimineața de Rusia. Prima acțiune a avut loc in Donbas, in estul Ucrainei. Potrivit Reuters, cel puțin 5 explozii s-au auzit la…

- Recunoașterea de catre Rusia a provinciilor separatiste ucrainene Donețk și Lugansk a deschis calea trimiterii soldaților ruși pe teritoriul Ucrainei. De altfel, imediat dupa ce Putin a semnat decretul de recunoaștere a independenței celor doua entitați r

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca, daca Rusia alege sa atace o națiune pașnica și nevinovata precum cea ucraineana, atunci Occidentul trebuie sa acționeze. Johnson a avertizat, totodata, asupra consecințelor posibilei escaladari a situației din Ucraina. Boris Johnson a avut un discurs…

- „Am dispus aceste masuri dintr-un singur motiv: siguranta personalului nostru. Și insistam pentru parasirea urgenta a Ucrainei de catre toti cetatenii americani ramasi in țara. Aceste masuri de prevedere nu compromit in niciun fel sprijinul nostru sau angajamentul nostru fata de Ucraina. Angajamentul…

- Frank-Walter Steinmeier a fost reales duminica fara surprize pentru un nou mandat de cinci ani. In discursul rostit cu acest prilej, Steinmeier a denunțat in termeni severi „responsabilitatea” Moscovei in actuala criza dintre Rusia și Ucraina. „Ii cer președintelui Putin: desfaceți nodul de la gatul…

- O manifestatie masiva antirazboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia, informeaza News.ro . La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, conform imaginilor aparute pe Twitter. Un ucrainean a postat si imagini cu un convoi imens…

- SUA vor trimite forțe militare suplimentare in „flancul estic al NATO” in cazul in care Rusia va invada Ucraina, concomitent cu impunerea de „severe” sancțiuni economice. De asemenea, președintele american Joe Biden ii va transmite lui Putin ca SUA nu vor exclude posibilitatea aderarii Ucrainei la NATO,…