- 67.378 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 48.323 au fost imunizate cu Pfizer, 4.768 cu Moderna, 6.264 cu AstraZeneca și 8.023 cu Johnson&Johnson. De la debutul campaniei de vaccinare, 4.232.837 de persoane au fost inoculate cu unul dintre vaccinuri,…

- 103.233 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale furnizate miercuri, 13 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au imunizat 104.754 de persoane. Numarul persoanelor…

- Romanii se pot programa la vaccinare direct prin CALL CENTER la numarul unic 021 414 44 25 sau prin platforma informatica. In Uniunea Europeana au fost autorizate patru vaccinuri impotriva COVID-19: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) și Janssen (Johnson&Johnson).Marți seara,…

- Baciu a mai anunțat și ca o tranșa-record de vaccin Pfizer, de peste 725.000 de doze, va fi livrata in Romania in ultima saptamana din aprilie.Cele mai multe doze pe care le va primi șara noastra luna viitoare, respectiv 3,8 milioane, vor fi de la Pfizer. Potrivit lui Baciu, calendarul livrarilor de…

- Primele doze de vaccin anti-Covid produs de compania americana Johnson & Johnson vor sosi in Romania pe 15 aprilie, cu cateva zile mai devreme decat era prevazut , a declarat vineri seara secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu, la Digi24. Potrivit acestuia, este vorba despre 60.000…

- Compania Johnson&Johnson va incepe livrarea vaccinurilor anti-Covid in Europa și Romania. Uniunea Europeana a comandat 200 de milioane de doze Vaccinul Johnson&Johnson a fost aprobat de catre autoritațile de reglementare din cadrul Uniunii Europene la mijlocul lunii martie, dupa aprobarea vaccinurilor…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva coronavirusului aproape 2 milioane de persoane, potrivit datelor transmise duminica de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 92 de reacții adverse. 54.713 persoane…

- Vicepresedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea anti-COVID (CNCAV), Andrei Baciu, a declarat ca primele doze de ser produs de Johnson&Johnson vor sosi in Romania, cel mai probabil, in luna aprilie, urmand sa fie livrate in jur de 100.000, potrivit Agerpres. El…