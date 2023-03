Peste 70.000 de prahoveni sunt beneficiari ai cardului de energie N. Dumitrescu Din cei peste 4 milioane de romani beneficiari ai cardurilor de energie, peste 70.000 sunt prahoveni. Potrivit datelor oficiale, pana la data de 6 martie a.c., distribuirea cardurilor la nivelul județului Prahova s-a facut in procent de 86%, ceilalti beneficiari – pentru ca nu au fost gasiți la domiciliu- fiind avizați sa le ridice personal de la oficiile poștale la care sunt arondați, unde acestea vor ramane pana la finalul anului. Informațiile le-am primit de la instituția care se ocupa atat cu distribuirea, cat și cu incasarea banilor pentru plata energiei in baza acestor carduri,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

