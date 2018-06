Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana anunta ca la aceasta ora pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, la intrarea in Capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe o distanta de aproximativ doi kilometri. Sute de microbuze sau autocare aduc in Bucuresti manifestanti la mitingul PSD din Piata Victoriei.

- Este mobilizare in toate judetele tarii pentru marele miting anuntat de PSD astazi in Piata Victoriei. Simpatizantii sau membrii partidului au plecat cu trenuri, microbuze si autocare spre Capitala. Cei din judetele din vestul si nordul tarii au pornit la drum in zori.

- 250 de persoane din zona Targu Neamt vor pleca sambata dimineata la Bucuresti, cu microbuzele, la mitingul organizat de PSD. Din cele 250 de persoane, 50 sunt din Targu Neamt, iar restul sunt din comunele ce au facut parte din fostul colegiu 7. ”Toti cei care vor participa sambata, la mitingul de la…

- PSD Brasov a anuntat, miercuri, ca aproximativ 3.500 de membri din judet, cam cat o comuna, vor participa la mitingul de sustinere a Guvernului, care va avea loc sambata, de la ora 20.00, in Piata Victoriei din Capitala. Purtatorului de cuvant al PSD Brasov, Daniel Giurma, a anunțat ca, la mitingul…

- Marele miting anunțat de PSD va avea loc sambata, in 9 iunie, de la ora 20:00, in Piata Victoriei din Capitala, si va avea ca tema „apararea democratiei si a statului de drept”. PSD Arad va trimite intre 1.500 și 1.600 de oameni la manifestare, care se vor deplasa cu autocare, microbuze, mașini personale…

- PSD Dambovita poate aduce la mitingul din Bucuresti peste 20.000 de oameni, dar nu exista atatea mijloace de transport, astfel ca este discutata si varianta organizarii unor mitinguri in resedintele de judet, a declarat, marti, la RFI, vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu, liderul filialei Dambioita.…

- Cel putin 10.000 de angajati din sistemul sanitar sunt asteptati, joi, la un miting in Piata Victoriei din Capitala organizat de federatia Sanitas, care spune ca exista doua categorii de angajati - medici si asistenti - ale caror salarii au crescut, insa exista cel putin alte sapte categorii care…

- Sindicatul Sanitas organizeaza, joi, incepand cu ora 11.00, un miting in Piata Victoriei din Capitala, la care sunt asteptati 10.000 de oameni. Angajatii din sanatate sustin ca pe 11 mai vor iesi in strada intr-o greva generala, nemultumiti de scaderile salariale. Brigada Rutiera a Capitalei anunta…