Peste 70.000 de contribuabili sunt „penali” în scriptele ANAF. Urmează notificările Peste 71.000 de contribuabili care ar fi retinut, fara sa vireze la bugetul statului, o serie de impozite si contributii, reglementate de ordonanta data la inceputul lunii martie, care a reincriminat astfel de fapte ca fiind penale, vor fi notificați de ANAF in perioada urmatoare. In cazul acestora, termenul de gratie de 60 de zile […] The post Peste 70.000 de contribuabili sunt „penali” in scriptele ANAF. Urmeaza notificarile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

