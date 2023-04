Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a descris drept „ingrozitor” videoclipul cu un presupus soldat ucrainean luat prizonier și care a fost decapitat de viu, cu un cuțit, de un alt soldat despre care se spune ca ar fi un mercenar Wagner, scrie The Guardian . Reacția aparține purtatorului de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov.…

- „Nimeni in lume nu poate ignora cat de ușor ucid aceste fiare”, a transmis miercuri, 12 aprilie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa ce in mediul online au aparut doua videoclipuri cu soldați ucraineni decapitați de forțele ruse, transmite The Guardian. Liderul ucrainean a cerut comunitații…

- Razboiul din Ucraina face victime in ambele tabere, atat Rusia, cat și Ucraina inregistrand peste 100.000 de victime militare (ucise și ranite) fiecare de cand Kremlinul a ordonat invazia la scara larga anul trecut, pe 24 februarie. Dar, avand in vedere ca Moscova este capabila sa atraga luptatori dintr-o…

- Peste 500 de militari rusi au fost ucisi sau raniti intr-un interval de 24 de ore in timpul bataliei pentru Bahmut, a declarat sambata un purtator de cuvant al armatei ucrainene. Numarul victimelor este aproape imposibil de verificat, insa estimarile arata ca ruși pierd intre 5 și 7 soldați pentru un…

- Un prim grup de peste 600 de soldati ucraineni si-a finalizat pregatirea oferita de Statele Unite, incluzand manevre la scara larga care ar putea ajuta Ucraina in viitoarele sale operatiuni impotriva Rusiei, a anuntat vineri Pentagonul, citat de AFP, preluata de Agerpres. „Saptamana aceasta, un prim…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Refugiati a atras atentia ca tarile europene trebuie sa se pregateasca pentru un posibil nou val de ucraineni care fug de razboi, in contextul presiunii fortelor ruse in estul Ucrainei. Cifrele ONU arata ca peste 8 milioane de ucraineni și-au parasit țara de la inceputul…

Federatia Romana de Sah a anuntat ca marele maestru ucrainean Kirill Shevchenko a ales sa joace sah sub steagul Romaniei, informeaza agenția de știri News.ro.