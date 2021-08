Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorul marsului Bucharest Pride a fost amendat sambata cu 7.000 de lei, informeaza Jandarmeria Capitalei. "Ca urmare a incalcarii cadrului legal in vigoare, prin nerespectarea numarului maxim de 500 de participanti, organizatorului marsului Bucharest Pride i-a fost aplicata o sanctiune contraventionala…

- Cateva mii de persoane participa sambata la marșul Bucharest Pride, deși legea permite maximum 500 de persoane. Manifestantii au pornit in mars, pe Calea Victoriei pana in Piata Universitatii. Finalul marsulului Bucharest Pride in Piata Universitatii este programat pentru ora 20:30. The post (FOTO-VIDEO)…

- Primaria Capitalei a decis, in colaborare cu Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, ca Bucharest Pride va putea avea loc pe data de 14 august, pe Calea Victoriei, dar doar cu participarea a maxim 500 de persoane.

