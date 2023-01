Peste 18.358 de victime au fost inregistrate in randul populației civile in urma agresiunilor militare desfașurate de trupele militare rusești in Ucraina. Au murit 7.031 de persoane, iar alte 11.327 au fost ranite, potrivit unui nou raport prezentat de Biroul Inaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). Din numarul total de morți, 2.784 sunt […] The post Peste 7.000 de civili au murit, iar alți 13.000 au fost raniți de la inceputul razboiului din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .