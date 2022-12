Peste 700 de social-democrați, prezenți la un eveniment organizat la Abrud Am organizat, sambata, un frumos concert de colinde, la care au participat peste 700 de colegi social-democrați din toate zonele județului nostru, dar și buni prieteni din județele vecine – oameni din administrația județeana și centrala. Ma bucur ca am reușit sa ne intalnim cu toții, inainte de sarbatorile de iarna, dupa 2 ani in care pandemia ne-a ținut departe unii de alții in aceasta perioada a anului.Pe langa tematica creștina, evenimentul a fost unul de socializare intre membrii social-democrați din județ. Doresc sa le mulțumesc tuturor celor prezenți. Am petrecut timp placut impreuna, in… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

