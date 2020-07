Peste 700 de persoane au fost liberate condiţionat, peste jumătate cu condamnări pentru omor şi viol De la inceputul anului, 697 de persoane condamnate pentru omor, viol si talharie au fost liberate conditionat, trei fiind condamnate la detentie pe viata. Potrivit ANP, 273 dintre acestea au fost condamnate pentru omor, 34 fiind cazuri de omor deosebit de grav. Dintre cei pusi in libertate, 114 se aflau in inchisoare pentru viol. Incepand din 2016, numarul total al persoanelor condamnate pentru omor, viol si talharie puse in libertate conditionat a fost de 10.833, 32 dintre acestea avand condamnari pe viata. Cele mai multe liberari conditionate din aceasta perioada s-au inregistrat in 2016,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

