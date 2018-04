Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, vineri, Bursa Generala a Locurilor de Munca, eveniment la care au confirmat participarea 58 de angajatori. Sunt oferite aproape 700 de joburi dintre care doar 16 pentru absolventii de studii superioare. Bursa va fi gazduita de Liceul Agricol,…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Satu Mare organizeaza Bursa Generala a Locurilor de Munca in data de 20 aprilie la Casa de Cultura a Sindicatelor in intervalul orar 09.00 – 16.00. Pana la aceasta data au fost contactați 85 de agenți economici din care 39 au oferit 660 de locuri…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba organizeaza vineri, 20 aprilie 2018, Bursa Generala a Locurilor de Munca, la Alba Iulia. Pana acum si-au anuntat participarea 15 firme care ofera peste 260 de locuri de munca persoanelor interesate. Evenimentul se desfasoara in sala de conferinte…

- Vineri, 20 aprilie, la Alba Iulia se organizeaza Bursa generala a locurilor de munca. Atat somerii, cat si cei care doresc sa se reorienteze profesional vor avea ocazia sa ia legatura direct cu angajatori din zona. Actiunea este organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM)…

- Vineri, 20 aprilie 2018, incepand cu ora 09.00, Agenția Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Teleorman organizeaza Bursa Generala a Locurilor de Munca, ca masura activa de ocupare, in vederea cresterii gradului de ocupare in randul somerilor. Evenimentul se va desfasura in Alexandria, la Sala Polivalenta…

- In Argeș, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt disponibile 284 de locuri de munca. Foarte puține, daca comparam cu numarul șomerilor inregistrați la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Argeș – 10.411 persoane la sfarșitul lunii ianuarie. Din…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati anunta ca, atat la nivelul municipiului Galati, cat si in regiune sunt disponibile 712 locuri de munca disponibile. Cele mai multe locuri de munca vacante sunt pentru postul de ucenic, respectiv 217. Unul dintre angajatori este Santierul…