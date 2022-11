Stiri pe aceeasi tema

- Costurile operațiunilor militare ale Rusiei sunt de cel puțin 110 miliarde de dolari, insa impactul scaderii economice și al izolarii pe plan international vor fi mult mai mari, potrivit unui raport al Institutului pentru Economii Emergente al Bancii centrale a Finlandei (BOFIT). “Razboiul Rusiei in…

- Numarul mare de refugiati veniti in Germania din Ucraina si din alte tari este principalul subiect al discutiilor purtate marti, la Berlin, de guvernul federal si comunitatile locale, noteaza DPA, citata de Agerpres. Peste 1 milion de persoane din Ucraina au sosit in Germania de la inceputul invaziei…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, vineri, ca 4 milioane de tone de cereale ucrainene au tranzitat porturile romanesti, de la inceputul invaziei rusesti. Premierul a transmis, in cadrul a celei de-a sasea editie a Bucharest Security Conference, ca ”solidaritatea cu Ucraina a reprezentat o prioritate…

- Oleksandr Shapoval, solist al baletului Operei Naționale, artist de onoare al Ucrainei, a murit in lupta langa Mayorsk, regiunea Donețk, a transmis pe Twitter Anton Gerashchenko, consilier in cadrul Ministerului de Interne din Ucraina. Gerashchenko a mai transmis ca Oleksandr Shapoval a mers pe front…

- Pe masura ce razboiul din Ucraina marcheaza 200 de zile, țara a recuperat zone largi din sud și est intr-o contraofensiva mult așteptata, dand o lovitura grea Rusiei. Contraofensiva ucraineana din ultimele zile a facut ca Rusia sa se retraga din trei orașe in care au fost staționați candva soldații…

- Biroul Procurorului General din Ucraina au anuntat, sambata, ca de la inceputul ofensivei militare a Rusiei, in Ucraina au murit 377 de copii si au fost raniti peste 733. “Peste 1.100 de copii au fost afectati in Ucraina de agresiunea armata in toata regula a Federatiei Ruse. Pana in dimineata zilei…

- Aproape 9.000 de soldati ucraineni au fost ucisi in cele sase luni de invazie rusa, a anuntat luni comandantul armatei ucrainene, generalul Valerii Zalujnii, citat de agentia Interfax-Ucraina, transmite AFP, citata de Agerpres. Copiii ucraineni au nevoie de o atentie particulara, intrucat tatii lor…

- Acesta este momentul terifiant in care doi barbați sunt aruncați in aer de o presupusa mina maritima ruseasca, dupa ce au inotat pe o plaja din Odesa, Ucraina. Detonația infioratoare a ranit și alți doi, dupa ce o mulțime de vizitatori de pe plaja s-au adunat, in ciuda avertismentelor de a evita coasta.…