Rusia a raportat, sambata, 752 de decese legate de Covid-19, cel mai negru bilanț zilnic de la debutul pandemiei, numarul total al victimelor ajungand astfel la 142.253, iar cazurile noi de imbolnaviri nu contenesc sa apara, cifrele oficiale confirmand un numar de peste 25.000 de cazuri. Creșterea numarului de cazuri a determinat autoritațile sa impuna o […] The post Peste 700 de decese și 25.000 de noi cazuri Covid-19 in Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .