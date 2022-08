Peste 70% dintre români preferă să schimbe jobul decât să ceară o mărire de salariu ANALIZĂ Sapte din zece angajati romani (70%) se asteapta la venituri mai mari cu cel putin 20%, dar ezita sa solicite angajatorului o marire de salariu si prefera sa plece la o alta firma, releva o analiza realizata de o companie specializata in resurse umane. "Aproximativ 70% dintre candidatii cu care intram in contact isi doresc salarii cu cel putin 20% mai mari de la urmatorul loc de munca. Insa multi ezita sa ceara argumentat salarii mai mari si prefera sa plece direct din actuala pozitie. Este o situatie cumva paradoxala, pentru ca multi candidati spun ca motivul pentru care renunta la un… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

