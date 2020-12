In contextul actual, atat satisfacția romanilor dupa cumparaturile de Black Friday, cat și interesul pentru campaniile de reduceri de anul viitor au scazut fața de 2019, potrivit unui studiu realizat de Starcom, in parteneriat cu agenția de cercetare Reveal Marketing Research. Aceasta scadere a fost determinata, cel mai probabil, de percepția consumatorilor asupra reducerilor de anul acesta și de o schimbare a prioritaților in aceasta perioada. Comportamentul consumatorilor romani a suferit cateva schimbari anul acesta, conform studiului Starcom. Majoritatea romanilor utilizatori de internet…