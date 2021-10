Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 octombrie, in județul Mureș au fost confirmate 31.028 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 459 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus. Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 454 persoane cu…

- Raportarea din data de 5 octombrie arata un numar de 171 de elevi mureșeni cu test pozitiv COVID. In doar cateva zile, numarul acestora a crescut ingrijorator, iar acum peste 200 de clase sau grupe și-au mutat activitatea online. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Camelia…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat astazi 7.676 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, fiind efectuate peste 67.000 de teste. In ultimele 24 de ore, 121 de persoane au decedat. In spitale, numarul celor internați se apropie de 10.000. La ATI sunt internati 1.195 pacienti cu COVID-19,…

- Altfel spus, acestea au eliberat sau au primit certificate de imunizare fara a se administra vreuna dintre dozele de ser. Presedintele Comitetului National privind Vaccinarea, Valeriu Gheorghita, atrage atentia ca cei care cumpara adeverintele platesc pentru a se supune riscului de a se imbolnavi, sau…

- Fața de ziua anterioara nu au fost raportate cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. 12 persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19, potrivit datelor DSP Mureș. Pana acum, 942 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat in spitalele din județul Mureș,…

- Dupa mai multe luni in care numarul pacienților cu COVID-19 internați in spitale a fost foarte mic, in ultima perioada cazurile noi au revenit in spitale. Deocamdata medicii sunt in stand-by, iar secțiile, chiar daca intre timp au revenit la activitatea normala, sunt pregatite sa reia circuitul coronavirusului.…

- Alti doi suceveni au fost confirmati cu tulpina Delta a virusului SARS-CoV-2 si sunt internati in Spitalul Municipal Radauti, dupa primul caz confirmat pe 29 iulie la un barbat venit din Marea Britanie. Purtatorul de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila, a informat, luni, ca este vorba despre un…

- Mii de persoane au manifestat astazi impotriva masurilor antiepidemice de lockdown in cele mai mari doua orase australiene, Melbourne si Sydney, relateaza AFP și The Guardian . La Sydney, unde locuitorilor li s-a impus sa ramana in case timp de o luna pentru a stavili o noua crestere a cazurilor de…