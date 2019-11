Candidatii la alegerile prezidentiale au cheltuit peste 70 de milioane de lei in campania pentru primul tur al prezidentialelor, potrivit datelor Autoritatii Electrorale Permanente. Cea care a facut cele mai multe cheltuieli este Viorica Dancila – 18,2 milioane de lei. Este urmata la scurta distanta de Klaus Iohannis care a investit in campanie 18 milioane de lei. O suma aproape la fel de mare a alocat si Mircea Diaconu. Acesta a cheltuit 16.2 milioane de lei. Candidatul care s-a clasat pe locul trei in topul preferintelor alegatorilor a investit o suma mult mai mica. Dan Barna a cheltuit pentru…