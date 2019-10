Peste 70 de femei din Parlamentul britanic s-au raliat marti in jurul lui Meghan, ducesa de Sussex si sotia printului Harry, prin intermediul unei scrisori deschise in care si-au exprimat solidaritatea fata de pozitia ei privind presiunea intensa la care este supusa de mass-media din Marea Britanie, informeaza DPA. Semnatarele scrisorii au dorit sa se declare solidare impotriva "naturii adeseori dezagreabile si inselatoare a articolelor publicate in mai multe din ziarele noastre nationale si care va vizau pe dumneavoastra, personalitatea dumneavoastra si familia dumneavoastra". Unele dintre aceste…