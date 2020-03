Peste 7 milioane lei atrase de universităţile din Iaşi pe proiecte de dezvoltare internaţională In mod concret, patru dintre cele sase proiecte ale TUIASI au fost desemnate ca fiind cele mai performante din tara, in total obtinand aproximativ 2,1 milioane lei in cadrul competitiei toate pentru cele sase proiecte. Practic, TUIASI a primit finantare pentru toate cele sase categorii ale competitiei, iar cele mai mari punctaje din tara au fost obtinute la domeniile 1 si 3, care vizeaza „cresterea echitatii sociale, in vederea incluziunii sociale si sporirea (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

