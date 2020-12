Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Tarnaveni, Sorin Megheșan, a transmis joi, 10 decembrie, prin intermediul unei postari pe pagina sa de Facebook, faptul ca instituția pe care o conduce a obținut o finanțare de inca 3,8 milioane de euro pentru modernizarea Colegiului Tehnic din Tarnaveni. ,,Dupa cei 4,2 milioane…

- CARAS-SEVERIN – Agentia de somaj a facut 1575 de plati, totalizand 1,15 milioane de lei, catre parintii care au decis sa stea acasa cat timp scolile au fost inchise sau au avut activitatea restransa, in prima parte a pandemiei! Este vorba despre perioada aprilie-iunie, cand au stat acasa, lunar, intre…

- Un numar de 4.478 de unitati de invatamant din tara isi desfasoara cursurile in Scenariul 3 (online), iar 5.022 in Scenariul 2 (mixt), informeaza, joi, Ministerul Educatiei si Cercetarii. In conformitate cu datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, joi, la ora…

- Lucrarile de reabilitare ale unor unitați de invațamant din Zalau continua in aceasta perioada, fiind realizate prin Programul Operațional Regional eficiența energetica cladiri publice. Concret, este vorba despre patru unitați de invațamant din municipiu care vor beneficia de ample lucrari de reabilitare…

- Opt unitati de invatamant din judetul Covasna, unde au fost depistate mai multe cazuri de COVID-19, isi vor desfasura activitatea in scenariul rosu incepand de luni, informeaza Institutia Prefectului. Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Covasna a aprobat ca incepand cu data…

- 344 de unitati de invatamant din toata tara vor desfasura maine cursuri exclusiv online, in scadere fata de astazi, cand au fost peste 580. Datele transmise de inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si centralizate de Ministerul Educatiei arata ca in 12.540 de scoli, licee si gradinite…

- Prefectul judetului Mures, Mara Toganel, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca in cele 310 unitati de invatamant in care sunt amenajate sectii de votare pentru alegerile locale, cursurile la clasa vor fi suspendate in perioada 25-29 septembrie. Potrivit Marei Toganel, in cele 310 unitati…

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Valcea a aprobat miercuri schimbarea scenariilor de funcționare pentru 28 de unitați de invațamant din județ. 11 dintre acestea au trecut in scenariul roșu, cu activitați exclusiv online. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Valcea, cele 11 unitați…