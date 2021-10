Stiri pe aceeasi tema

- Actualizare zilnica 31.10 ndash; evidenta persoanelor vaccinate impotriva COVID 19Romania a depasit duminica pragul de 7 milioane de persoane vaccinate cu cel putin o doza, a anuntat RO Vaccinare pe pagina de Facebook. Conform acestora, vaccinarea ramane cea mai la indemana solutie de protectie impotriva…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea: Romania a depasit duminica pragul de 7 milioane de persoane vaccinate anti-COVID Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea: Romania a depasit duminica pragul de 7 milioane de persoane vaccinate anti-COVID…

- Romania a depașit duminica pragul de 7 milioane de persoane vaccinate cu cel puțin o doza, a transmis CNCAV. „Romania se vaccineaza: peste 7.000.000 de persoane vaccinate. Astazi am depașit pragul de 6.000.000 de persoane vaccinate cu cel puțin o doza”, au aratat reprezentanții CNCAV.…

- Romania a depașit marți pragul de 6 milioane de persoane vaccinate cu schema completa, a anunțat CNCAV. „Astazi am depașit pragul de 6.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa. Vaccinarea ramane cea mai la indemana soluție de protecție impotriva COVID-19”, au transmis reprezentanții…

- Romania se vaccineaza. Peste 6.000.000 de persoane vaccinate cu schema completa 111.033 persoane vaccinate cu prima doza in ultimele 24 de ore 150.639 de persoane vaccinate in ultimele 24 de oreTotal persoane vaccinate: 6.621.326;Persoane vaccinate cu schema completa: 6.041.920;Persoane vaccinate cu…

- Romania a depașit pragul de 6 milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19 FOTO: RoVaccinare.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România a depașit pragul de 6 milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19 cu cel puțin o doza - a anunțat Comitetul Național de Vaccinare. …

- Pragul de 10 milioane de doze de vaccin administrate in Romania in cadrul campaniei naționale de imunizare impotriva COVID-19 a fost depașit joi, anunța reprezentanții RoVaccinare. Un numar de 18.414 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele…

- Aproape 12.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate, luni, de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. 11.863 de persoa...