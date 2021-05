Peste 7 milioane de doze de vaccin administrate în România Peste 7 milioane de doze de vaccin au fost administrate in Romania, in cadrul Campaniei Naționale de Vaccinare impotriva COVID-19. Potrivit platformei naționale de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19, miercuri, pana la ora 15.00, au fost vaccinate peste 4.024.000 de persoane impotriva COVID-19 in Romania. 1,1 milioane de bucuresteni vaccinati Prefectul Capitalei, Alin […] The post Peste 7 milioane de doze de vaccin administrate in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

