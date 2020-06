Peste 7 milioane de cazuri de COVID-19 în lume (AFP) Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 404.245 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, luni, la orele 19.00 GMT. Peste 7.065.200 de cazuri de infectie au fost diagnosticate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei, dintre care cel putin 3.078.100 sunt considerate vindecate in prezent, potrivit agerpres.ro. Citește și: 'Noua normalitate' - Avertismentul medicului Virgil Musta: 'Distanțarea sociala și purtarea maștii vor trebui sa intre in cotidianul nostru' Numarul cazurilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

