Peste 7 kilometri noi de pârtie de schi se vor deschide la Sinaia Peste 7 kilometri noi de partie se vor deschide, luni, in Sinaia. Autoritațile au facut investiții de 500.000 de euro. Banii au fost folosiți pentru un teleschi care poate transporta pana la 1.800 de persoane pe ora. Sinaia devine astfel cel mai mare domeniu schiabil din țara. Cele cinci partii care se vor deschide sunt

- Peste 7 kilometri noi de partie se vor deschide astazi in Sinaia. Autoritațile au facut investiții de 500.000 de euro. Banii au fost folosiți pentru un teleschi care poate transporta pana la 1.800 de persoane pe ora. Sinaia devine astfel cel mai mare domeniu schiabil din țara. Cele cinci partii care…

