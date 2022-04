Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost arestata preventiv si una plasata sub control judiciar, in urma unor perchezitii, in judetul Maramures. Au fost descoperite cocaina, canabis, pastile MDMA, bani si alte lucruri care au legatura cu traficul de droguri de mare risc.

- Peste 7 kilograme de canabis și peste 400 de comprimate cu MDMA au fost descoperite de polițiști și procurori in urma unor percheziții facute in Maramureș. Potrivit DIICOT, polițiștii BCCO și procurorii DIICOT au desfașurat o acțiune pe linia combaterii traficului de droguri de risc și de mare risc,…

- RETINUT PENTRU TRAFIC SI CONSUM ILICIT DE DROGURI. BARBATUL AVEA ASUPRA SA 10 GRAME DE COCAINA Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Vrancea, au depistat in flagrant delict un barbat banuit de trafic și consum ilicit de…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial (BT) Maramures au confiscat in urma mai multor actiuni 10 kilograme de canabis, a informat, miercuri, institutia, potrivit Agerpres.Operatiunea a constat in realizarea a doua activitati…

- Ieri, 16 februarie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj și polițiștii serviciilor de combatere a criminalitații organizate Salaj și Maramureș, au efectuat 15 percheziții domiciliare, in municipiile…

- In urma celor 20 de percheziții efectuate ieri in Timișoara și Giroc, dar și in județul Gorj, polițiștii au ridicat in vederea confiscarii 5,2 kilograme de amfetamina, 246 de comprimate de ecstasy, 110 grame de cocaina, 800 de grame de canabis, 8.000 de euro, 8.000 de lei și cantare de precizie. De…