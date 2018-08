Stiri pe aceeasi tema

- Numarul focarelor de pesta porcina africana confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 645, acestea fiind active in opt judete din nord-vestul si sud-estul tarii, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor .

- Pesta porcina africana s-a extins in 98 de localitați din Romania, fiind confirmate in total 545 de focare, insa in zona de sud-est a Romaniei evoluția bolii este extrem de agresiva, potrivit datelor anunțate vineri de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).…

- Comisia Europeana ne-a avertizat de pesta porcina inca din 1 martie 2017. Imediat, Guvernul Sorin Grindeanu a adoptat o hotarare prin care vanatoarea de mistreți putea fi autorizata tot anul, daca se constata un focar de pesta porcina africana. La putin timp dupa hotararea adoptata de Guvern, presedintele…

- Numarul focarelor de pesta porcina africana in Romania a ajuns la 524, dintre care 521 in gospodariile populatiei, a anuntat, miercuri, presedintele Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, adaugand ca pesta a avut o evolutie agresiva,…

- Institutia Prefectului - Judetul Timis a informat Primaria Timisoara despre faptul ca pesta porcina africana are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei, cu extindere continua... The post Pesta porcina africana a ajuns și in vestul țarii! Ce masuri de prevenire trebuie luate appeared…

- Unul dintre cei mai mari industriași din vestul țarii, aradeanul Dimitrie Musca, le cere guvernanților sa ia urgent masuri pentru eradicarea focarelor de pesta porcina, prin impușcarea tuturor porcilor mistreți din Romania. (Promotiile zilei la monitoare) Omul de afaceri, care deține mai multe ferme,…

- Ioan Ladosi, presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR), afirma ca virsul pestei procine africane va continua sa se raspandeasca, dupa ce deja a fost depistat in patru judete din Romania, respectiv Satu Mare, Tulcea, Braila si Constanta, potrivit datelor Autoritatii…