Rezultatele tragerilor Loto de joi, 10 decembrie

Joi 10 decembrie vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de duminica 6 decembrie Loteria Romana a acordat peste 20.300 de castiguri in valoare totala de peste 8,7 milioane lei.Tragerile loto se vor difuza , in direct pe Romania Tv… [citeste mai departe]