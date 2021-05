Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 85.000 de persoane, dintre care 28.366 au primit prima doza, iar 56.609 pe cea de-a doua.62.749 de persoane au primit vaccin Pfizer, 7.079 Moderna, 7.800 AstraZeneca, iar 7.347 au primit vaccin Johnson&Johnson.De la inceputul campaniei de vaccinare…

- Aproape 85.000 de persoane au fost vaccinate in Romania in ultimele 24 de ore, a anunțat vineri Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi citit AICI Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 85.000…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate in Romania aproape 104.000 de persoane și au fost raportate 51 de reacții adverse. Potrivit CNCAV, 103.937 de persoane au fost vaccinate in ultimele…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța ca 60.017 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Potrivit CNCAV, din cele 60.017 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 33.411 de persoane au primit prima doza de vaccin,…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța ca 78.612 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. In ultima perioada, numarul vaccinarilor s-a menținut in jurul pragului de 80.000 pe zi. Potrivit CNCAV, din cele 78.612 de persoane…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anunțat ca 77.104 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca numarul total al romanilor vaccinați sa ajunga la peste 3 milioane. Potrivit CNCAV, 54.089 persoane au primit…

- Dintre cele 1.619 persoane vaccinate, 704 au primit prima doza de vaccin Pfizer, 239 au primit prima doza de vaccin AstraZeneca, iar 240 au fost vaccinate cu prima doza din vaccinul Moderna. Cu doza de rapel au fost vaccinate 436 de persoane, toate cu Pfizer.

- „Urmeaza sa mai primim saptamana viitoare, luni, aproximativ 345.000 de doze de la compania Pfizer și tot saptamana viitoare ar trebui sa primim circa 428.000 de la compania AstraZeneca, iar in luna aprilie, intr-adevar de la toate cele trei companii, la care o sa se adauge și compania Johnson&Johnson…