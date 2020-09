Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia risca sa lase omenirea fara zahar. India, cel mai mare producator mondial, nu are cu cine sa recolteze trestia, din cauza exploziei imbolnavirilor de COVID-19 India se confrunta cu posibile intarzieri in strangerea recoltei sale importante de trestie de zahar, ceea ce ar pune in pericol aprovizionarea…

- Cel putin o treime din elevii lumii la nivel mondial nu au putut accesa programele de invatare la distanta dupa ce pandemia de coronavirus a perturbat activitatea scolilor, potrivit unui raport UNICEF.

- Banchiza de gheata ce inconjoara Antarctica si care se intinde pe o suprafata de peste 900.000 de kilometri patrati risca sa se faramiteze din cauza efectelor incalzirii globale, conform unui nou studiu, transmite miercuri Reuters.Pierderea brusca a acestor bariere naturale de gheata din jurul…

- Omenirea termina, sambata, resursele naturale generate de Terra pentru intregul an 2020. Folosim natura de 1,6 ori mai rapid decat se pot regenera ecosistemele planetei Resursele pe care planeta le poate genera intr-un an ne-au ajuns in 2020 cu aproape o luna mai mult decat in 2019, conform datelor…

- Rusia va salva Omenirea de pandemia de coronavirus, cu ajutorul unui vaccin ce va fi gata la finalul lunii august. Ministrul Sanatații a anunțat ca producția in masa a vaccinului a inceput și ca vaccinarea in masa va incepe in octombrie. Este vorba de injecția despre care Putin a declarat ca a fost…

- Britanicii ar trebui sa manance mai puțin pentru a pierde din greutate, intrucat obezi prezinta un risc mai ridicat de deces din cauza coronavirusului, a afirmat luni ministrul Sanatații din Regatul Unit Helen Whately, potrivit Reuters.

- ​Dezvoltarea unui vaccin sau a unui tratament împotriva noului coronavirus va fi un element fundamental pentru a permite deschiderea, la 23 iulie 2021, la Tokyo, a Jocurilor Olimpice 2020, amânate cu un an, a declarat presedintele Comitetului de organizare, Yoshiro Mori, informeaza AFP."Prima…