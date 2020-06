Stiri pe aceeasi tema

- MAI cumpara elicoptere, nave multirol, centre de comunicatii. Dotarile, de peste 3,2 miliarde lei, vor folosi pentru interventia la dezastre. Ministrul de interne, Marcel Vela, a anunțat joi seara ca in ședința de guvern a fost aprobata o nota de fundamentare a cheltuielilor din programul „Viziune 2020”,…

- Lucrarile la doua importante proiecte de infrastructura din judet, de circa 10 milioane de euro vor fi finalizate pana la sfarsitul anului, a anuntat Consiliul Judetean. Este vorba de drumul judetean care face legatura intre localitatile Bunesti, Viscri si Dacia si podul peste raul Olt dintre Crihalma…

- Motiunea simpla intitulata „Democratia romaneasca in deriva. Cu vela rupta, in timp de pandemie”, formulata de social-democrati impotriva ministrului de Interne, Marcel Vela, este dezbatuta marti in Senat. Semnatarii motiunii solicita demisia ministrului de Interne, sustinand ca prin ordonantele militare…

- Sora acestuia acuza: “Dorel putrezește in pamant și ucigașul lui avanseaza fara remușcari”. Noul șef al Jandarmeriei a invocat confuzia dupa ce a tras cele 8 gloanțe care l-au ucis pe locotenentul care lucra in penitenciare. In urma cu circa doua saptamani, ministrul de interne Marcel Vela l-a numit…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela face din nou apel la cetateni sa ramana acasa de Sfintele Sarbatori de Paste. Acesta indeamna oamenii sa respecte ordonantele militare pentru a nu le risca sanatatea celor dragi. Impreuna putem lua masuri pentru a stopa infectia cu acest nou coronavirus a subliniat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat susțin declarații de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, luni seara. Bogdan Despescu prezinta prevederile Ordonanței Militare 5, adoptata luni, 30 martie: Se prelungește suspendarea zborurile…

- Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a emis sambata seara o ordonanța militara prin este interzisa circulația pe domeniul public a grupurilor mai mari de 3 persoane. Totodata, sunt introduse recomandari de circulație pe timpul zilei și mai ales pe timpul nopții. De asemenea, se suspenda activitatea comerciala…

- Grupul Renault Romania a comunicat, miercuri, ca activitatea de productie de la uzinele din Mioveni va fi intrerupta, incepand de joi, 19 martie, pana in data de 5 aprilie, in contextul propagarii virusului COVID-19 la nivel global. "Compania anticipeaza ca activitatea comerciala va fi reluata…