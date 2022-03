Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a anunțat, sambata, pe Twitter, ca 66.224 de barbati ucraineni s-au intors din strainatate pentru a ajuta la lupta impotriva invaziei Rusiei. „66224. Atatia barbati s-au intors din strainatate pana acum pentru a-si apara tara. Acestea sunt inca 12 brigazi…

- Ministerul Apararii de la Moscova a comunicat miercuri ca 498 de militari rusi au murit si alti 1.597 au fost raniti de la declansarea operatiunii militare in Ucraina, a transmis agentia RIA, potrivit Reuters.

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a facut un apel direct la soldații ruși care lupta in Ucraina, spunand ca vor primi amnistia totala și despagubiri banești daca depun armele in mod voluntar, relateaza Reuters. „Cei dintre voi care nu doresc sa devina un criminal și sa moara se pot…

- Pe strazile orasului Harkov din nord-estul Ucrainei au fost vazute duminica vehicule militare ruse, a scris pe Telegram Anton Gherascenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, transmite Reuters.

- Ministrul apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a afirmat vineri ca retinerea manifestata de Berlin de a furniza arme Kievului incurajeaza agresiunea rusa si a sugerat ca Moscova ar putea spera la o restaurare a Republicii Democrate Germane in estul Germaniei, relateaza Reuters. Reznikov…

- Rusia desfasoara tancuri si echipe suplimentare de lunetisti pe linia de front din Donbas, in estul Ucrainei, pentru a provoca pierderi soldatilor ucraineni si a-i determina sa riposteze cu focuri de arma, avertizeaza Ministerul Apararii de la Kiev.