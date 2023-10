Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca va vira, la mijlocul lunii septembrie, aproximativ 1,44 miliarde de lei Postei Romane, pentru ca a doua transa a ajutorului pentru plata facturilor de incalzire, in valoare de 700 de lei, sa ajunga la beneficiari.

- CARAS-SEVERIN – Deputatul social-democrat Silviu Hurduzeu vorbește despre cea de-a doua tranșa pentru plata facturilor la energie, de anul acesta, ce urmeaza sa fie incarcata pe cardurile persoanelor vulnerabile! „Guvernul Ciolacu iși respecta promisiunea de a ajuta familiile cu venituri mici, concluzioneaza…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene finanțeaza cea de a doua tranșa din ajutorul acordat familiilor vulnerabile pentru plata facturilor de energie. Astfel, MIPE va vira Companiei Naționale Poșta Romana aproximativ 1,44 miliarde lei in data de 15 septembrie a.c, pentru ca a doua tranșa in…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat ca a doua tranșa pentru plata facturilor de incalzire va fi virata dupa jumatatea lunii septembrie. Astfel, beneficiarii vor primi pe cardurile de energie suma de 700 de lei pentru plata facturilor. Aproximativ 2 milioane de gospodarii…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) finanțeaza cea de a doua tranșa din ajutorul acordat familiilor vulnerabile pentru plata facturilor de energie. Astfel, MIPE va vira Companiei Naționale Poșta Romana aproximativ 1,44 miliarde lei in data de 15 septembrie a.c, pentru ca a doua tranșa…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca va vira, la mijlocul lunii septembrie, aproximativ 1,44 miliarde de lei Postei Romane, pentru ca a doua transa a ajutorului pentru plata facturilor de incalzire, in valoare de 700 de lei, sa ajunga la beneficiari.Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) anunta ca va vira, la mijlocul lunii septembrie, aproximativ 1,44 miliarde de lei Postei Romane, pentru ca a doua transa a ajutorului pentru plata facturilor de incalzire, in valoare de 700 de lei, sa ajunga la beneficiari. Potrivit unui…

- Avand in vedere ca tranșa trei a avut loc in luna iunie, romanii vor primi in luna august bani pe voucherele de alimente.Urmeaza tranșa a patra in aceasta luna, cand pe cardurile de alimente ale romanilor din categoriile vulnerabile vor intra urmatorii 250 de lei. Banii pot fi folosiți pentru a cumpara…